Rizek valoriza Fernando Diniz e garante títulos: ‘Questão de tempo’

O Fluminense venceu o Olímpia, por 3 a 1, na noite dessa quinta-feira (31), em duelo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Depois da classificação do Tricolor, que teve placar agregado de 5 a 1 para o time carioca, o jornalista André Rizek rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz.

“Precisamos falar sobre o que Diniz fez hoje. De como ele é diferente dos técnicos por aqui. “Ah, mas não tem títulos”. Questão de tempo. É óbvio que ainda ainda vai vencer muito na carreira”, disse.

Aliás, ao alcançar as semifinais da Copa Libertadores, Diniz faz história no Fluminense, afinal, é o segundo treinador a conseguir chegar a essa fase. A outra oportunidade foi com Renato Gaúcho, em 2008.

O Fluminense agora encara o Internacional, nas semifinais da Copa Libertadores. Do outro lado da chave, estão Palmeiras e Boca Juniors. O Tricolor, todavia, agora concentra suas energias no Brasileirão. O time de Diniz tem 35 pontos, na quinta colocação.

