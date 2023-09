Namorada de Neymar reclama de morar na Arábia Saudita

O craque Neymar assinou com o Al-Hilal um grande contrato e terá, além de um gordo salário, várias regalias para curtir com a família, namorada e parças. No entanto, nem tudo é festa. Isso porque Bruna Biancardi reclamou.

Em post no Instagram, Biancardi revelou o lado ruim de morar em Riad, na Arábia Saudita. Ela explicou que o trânsito na cidade é ruim.

“Não importa o horário, aqui normalmente tem trânsito”, salientou.

Bruna Biancardi está grávida de Mavie, primeira filha do casal. Neymar, no entanto, tem outro filho, Davi Lucca, de 12 anos. O garoto não ficará na Arábia com o pai, conforme revelou a mãoe Carol Dantas. O pequeno seguirá em Barcelona, na Espanha.

Aliás, na Arábia Saudita, Bruna Biancardi terá que adotar novos costumes e até mudar seu estilo de roupa. No novo país terá que usar saias e blusas mais longas.

