Pedro pode ganhar nova chance de se reafirmar no Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli testou uma nova formação ao longo desta semana. Pedro, assim, pode ganhar uma nova chance de mostrar serviço no Flamengo. O atacante, afinal, treinou entre os titulares na última quinta-feira (2) e deve estar em campo no clássico diante do Botafogo.

O atacante não vem sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli. O centroavante entra regularmente no segundo tempo, mas raramente é escalado como titular. O camisa 9, no entanto, provavelmente terá uma nova oportunidade neste fim de semana.

Situação de Pedro

A relação entre Pedro e Sampaoli não é das melhores. O clima entre os dois estremeceu depois que Pablo Fernández, preparador físico da comissão técnica do treinador, deu um soco no rosto do atacante. Após este episódio, as cobranças e crises viraram rotina no Flamengo.

A última vez que Pedro entrou em campo como titular foi na partida entre Cuiabá e Flamengo, disputada no dia 8 de agosto. Gabigol, afinal, estava suspenso na época e não podia jogar. A equipe rubro-negra acabou sendo derrotada por 3 a 0 na Arena Pantanal.

Gabigol, aliás, vem sendo muito utilizado por Sampaoli. O atacante, no entanto, não vem protagonizando boas atuações e recebeu fortes críticas depois de fazer uma festa de aniversário na última terça-feira (29). Pedro, assim, pode aproveitar este mau momento do camisa 10 para reconquistar uma vaga no time.

Mesmo não sendo titular com frequência, Pedro é o artilheiro do Flamengo nesta temporada. O atacante chegou ao clube em 2020, mas só ganhou protagonismo no ano passado, quando conquistou os títulos da Copa do Brasil e Libertadores.

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado (2), às 21h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe rubro-negra, assim, busca uma vitória diante do líder para se manter nas primeiras colocações do campeonato.

