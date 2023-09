Athletico x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico Paranaense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (02), na Ligga Arena, às 16h, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão é o sétimo colocado, com 33 pontos e aposta no apoio da torcida, para ingressar no G-6 da competição. Por outro lado, o Galo está na nona posição, com 30 pontos e quer se aproximar do grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Como chega o Athletico Paranaense?

O Furacão terá alguns desfalques para o duelo contra o Galo. Aliás, o principal deles é o atacante Canobbio. Afinal, o jogador terá que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Além disso, o goleiro Bento teve lesão na coxa confirmada e deve ficar fora por até um mês. Léo Linck, assim, é mantido na meta rubro-negra. Por fim, outro atleta que não joga é o lateral-esquerdo Vinicius Kauê, expulso no primeiro tempo diante do Flu. Esquivel, contudo, se recuperou da lesão no púbis sofrida semana passada e entra normalmente no time titular. O volante Fernandinho, que cumpriu suspensão, retorna e deve ser titular.

Como chega o Atlético-MG?

Por outro lado, o Galo terá duas peças importantes para o jogo. Afinal, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o técnico Felipão teriam que cumprir suspensão nesta rodada. Contudo, o Atlético conseguiu um efeito suspensivo e os dois estão liberados para viajar a Curitiba. Contudo, o time não terá o zagueiro Maurício Lemos e o volante Rodrigo Battaglia, suspensos. Além disso, Igor Rabello e Zaracho seguem tratando no departamento médico. Já Hyoran iniciou o processo de transição antes de ser liberado. Por fim, Alan Franco, que machucou o joelho direito durante a partida contra o Santos, é baixa para a partida.

ATHLETICO X ATLÉTICO-MG

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 02/9/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Vidal e Vitor Bueno (Pablo); Cuello e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs (Réver), Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenilson e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Paulo Turra

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: TNT Sports

