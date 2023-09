Vasco tem mês decisivo e ainda não venceu confrontos diretos no Brasileirão

Durante todo primeiro turno, o Vasco teve sérias dificuldades em pontuar nos confrontos diretos na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ao longo das 19 rodadas, a equipe não venceu adversários da parte de baixo da tabela. No próximo domingo, porém, o Cruz-Maltino visita o Bahia, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, e terá a chance de iniciar uma sequência positiva e reagir no returno da competição.

Caso triunfe em Salvador, os comandados de Ramón Díaz terão a chance de diminuir a diferença para o adversário (primeira equipe fora do Z4), por exemplo, para dois pontos. Por outro lado, um revés pode aumentar o calvário vascaíno para oito pontos, restando dezesseis rodadas para o fim da competição.

BAIXO APROVEITAMENTO

Com apenas 4,2% de aproveitamento contra times da parte inferior da tabela, a equipe carioca deixou pontos importantes pelo caminho. Em oito partidas, portanto, foram sete derrotas e somente um empate, diante do Coritiba, no Couto Pereira. Nos duelos contra equipes do G10, entretanto, o time soma 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com 15 pontos e 41,6% de aproveitamento.

Vale destacar, no entanto, que o confronto com o América-MG, originalmente marcado para 15 de julho, foi adiado para 23 de setembro, às 18h30, no Independência, em virtude de um conflito na agenda do Coelho. Na época, o time mineiro ainda estava vivo nas Copas do Brasil e Sul-Americana.

GANHO DE QUALIDADE

No início da competição, quando era comandado por Maurício Barbieri, o Vasco sucumbiu perante a necessidade de propor o jogo contra adversários fechados. Foi assim contra o próprio Bahia, ainda no primeiro turno, Santos, Cruzeiro, Goiás e Athletico-PR, ambos no Rio de Janeiro, quando não estufou a rede. Quando mediu forças com alguns rivais que procuraram se impor, como Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio, o Cruz-Maltino teve mais espaço para produzir.

A partir disso, a configuração do duelo de domingo pode ser benéfica para o Vasco, visto que a tendência é o Bahia procurar se impor como mandante. Além disso, outro aspecto positivo será a estreia do francês Dimitri Payet, que chega para qualificar o poder de criação do meio-campo cruz-maltino. O time carecia de criatividade para quebrar as linhas defensivas no primeiro turno, mas já trouxe um ganho técnico com as chegadas de Gary Medel, Paulinho, Praxedes e Pablo Vegetti.

OLHO NA AGENDA

Setembro tem início nesta sexta-feira e traz um enorme desafio para o Gigante da Colina. Afinal, a lista de confrontos diretos é extensa e vai além do duelo contra o Bahia. Depois de encarar o clássico contra o Fluminense, no outro sábado (16), às 16h, com local ainda a ser definido, o time carioca recebe o Coritiba, dia 19, às 19h, no Rio de Janeiro. Na sequência, visita o América-MG, dia 23, 18h30, em Belo Horizonte, e finaliza o mês contra o Santos, na Vila Belmiro, no final de semana do dia 30/09 e 1/10.

Jogos do Vasco contra os últimos colocados:

São Paulo – derrota

Cruzeiro – derrota

Corinthians– derrota

Cruzeiro – derrota

Internacional – derrota

Goiás – derrota

Bahia – derrota

Santos – derrota

Coritiba – empate

TOTAL: 0 vitória, 1 empate e 7 derrotas – 1 ponto e 4,2% de aproveitamento

Calendário do Vasco em setembro

Bahia x Vasco – Arena Fonte Nova – 03/09 – 18h30

Vasco x Fluminense – Local ainda indefinido – 16/09 – 16h

Vasco x Coritiba – no Rio de Janeiro – 19/09 – 19h

América-MG x Vasco – 23/09 – 18h30 – Independência

Santos x Vasco – 30/09 ou 01/10 – horário a definir – Vila Belmiro

