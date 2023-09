Uefa sorteia grupos da Conference League 2023/24; confira

Um dia depois de definir as chaves da Champions League 2023/24, a Uefa sorteou os grupos da Conference League. Nesta sexta-feira, em Mônaco, a entidade do Velho Continente definiu as 32 equipes em oito grupos. Confira a seguir.

A fase de grupos da competição começa no dia 21 de setembro e irá 14 de dezembro. O mata-mata será iniciado apenas na segunda metade de fevereiro de 2024. A final do torneio, em jogo único, será em Atenas, na Grécia, no dia 29 de maio do próximo ano.

GRUPOS DA CONFERENCE LEAGUE 2023/24

Grupo A: Lille (FRA), Slovan Bratislava (SVK), Olimpija Ljubljana (SVN) e KÍ Klaksvík (FRO);

Grupo B: Gent (BEL), Maccabi Tel Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UCR) e Breidablik (ISL);

Grupo C: Dinamo Zagreb (CRO), Viktoria Plzen (RTC), Astana (CAZ) e Ballkani (KOS);

Grupo D: Club Brugge (BEL), Bodø/Glimt (NOR), Besiktas (TUR) e Lugano (SUI);

Grupo E: AZ Alkmaar (HOL), Aston Villa (ING), Legia Varsóvia (POL) e Zrinjski (BOS);

Grupo F: Ferencváros (HUN), Fiorentina (ITA), Genk (BEL) e Cukaricki (SER);

Grupo G: Eintracht Frankfurt (ALE), PAOK (GRE), HJK Helsinki (FIN) e Aberdeen (ESC);

Grupo H: Fenerbahçe (TUR), Ludogorets (BUL), Spartak Trnava (SVK) e Nordsjaelland (DIN).

