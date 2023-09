Uefa sorteia grupos da Europa League 2023/24; confira

Um dia depois de definir as chaves da Champions League 2023/24, a Uefa sorteou os grupos da Europa League. Nesta sexta-feira, em Mônaco, a entidade do Velho Continente definiu as 32 equipes em oito grupos. Confira a seguir.

A fase de grupos da competição começa no dia 21 de setembro e irá 14 de dezembro. O mata-mata será iniciado apenas na segunda metade de fevereiro de 2024. A final do torneio, em jogo único, será em Dublin, na Irlanda, no dia 22 de maio do próximo ano.

GRUPOS DA EUROPA LEAGUE 2023/24

Grupo A : West Ham (ING), Olympiacos (GRE), Freiburg (AÇE) e TSC Backa Topola (SER);

West Ham (ING), Olympiacos (GRE), Freiburg (AÇE) e TSC Backa Topola (SER); Grupo B : Ajax (HOL), Olympique de Marseille (FRA), Brighton (ING) e AEK Atenas (GRE);

Ajax (HOL), Olympique de Marseille (FRA), Brighton (ING) e AEK Atenas (GRE); Grupo C: Rangers (ESC), Real Betis (ESP), Sparta Praha (RTC) e Aris Limassol (CHP);

Rangers (ESC), Real Betis (ESP), Sparta Praha (RTC) e Aris Limassol (CHP); Grupo D: Atalanta (ITA), Sporting (POR), Sturm Graz (AUT) e Raków Czestochowa (POL);

Atalanta (ITA), Sporting (POR), Sturm Graz (AUT) e Raków Czestochowa (POL); Grupo E: Liverpool (ING), LASK Linz (AUT), Union Saint-Gilloise (BEL) e Toulouse (FRA);

Liverpool (ING), LASK Linz (AUT), Union Saint-Gilloise (BEL) e Toulouse (FRA); Grupo F: Villarreal (ING), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR) e Panathinaikos (GRE);

Villarreal (ING), Rennes (FRA), Maccabi Haifa (ISR) e Panathinaikos (GRE); Grupo G: Roma (ITA), Slavia Praha (RTC), Sheriff Tiraspol (MOL) e Servette (SUI);

Roma (ITA), Slavia Praha (RTC), Sheriff Tiraspol (MOL) e Servette (SUI); Grupo H: Bayer Leverkusen (ALE), Qarabag (AZE), Molde (NOR) e Häcken (SUE).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.