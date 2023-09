Atlético tem ótimos números na Ligga Arena; Jogo marca reencontro de Felipão

O Atlético volta a campo neste sábado (2), contra o Athletico, na Ligga Arena (Arena da Baixada), em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, o local da partida é um fator importante para o Galo.

O aproveitamento do Galo no estádio é uma ótima lembrança. Afinal, foi lá o título da Copa do Brasil de 2021. Além disso, o time mineiro tem histórico recente muito bom, com 10 jogos, sete vitórias, um empate e duas derrotas.

O desempenho, aliás, corresponde a 73% de aproveitamento. Para ter uma ideia, desde 2003, quando o Brasileirão começou a ser disputado em pontos corridos, todos os times com esse aproveitamento ficaram com a taça principal.

Todavia, o último encontro entre Athletico e Galo, na Ligga Arena, foi de vitória do Furacão, que venceu por 2 a 1, com gols de Vitor Roque e David Terans.

Felipão volta com o Atlético a Curitiba

Aliás, o encontro entre Galo e Furacão marca o reencontro entre Felipão e seu antigo clube. A saída, vale lembrar, não foi amigável, afinal, o treinador deixou o trabalho no meio do caminho.

Com a saída de Eduardo Coudet, em junho de 2023, o Galo buscou nomes, mas encontrou em Felipão o que precisava. A diretoria mineira enviou proposta ao experiente técnico que aceitou, interrompendo sua trajetória na capital paranaense.

De acordo com o portal UmDois Esportes, a tendência é que Scolari não seja bem recebido. Afinal, o próprio Felipão já tinha confirmado que estava aposentado como treinador e não seria mais técnico. Naquele momento, Scolari era diretor-técnico. A saída, portanto, deixou rusgas no Furacão e na torcida.

