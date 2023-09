Com Cristiane e Marta, Arthur Elias convoca Seleção feminina

Logo após ser anunciado como o novo treinador da Seleção Brasileira feminina, o técnico Arthur Elias divulgou a lista das jogadoras convocadas para a Data-Fifa de setembro. No total, foram30 atletas convocadas. Vale ressaltar que não haverá jogos neste período. Ou seja, serão dias livres para treinamentos.

Dentre os nomes, a principal novidade é o retorno da experiente Cristiane, do Santos, que ficou fora da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. Marta, que esteve no Mundial, também foi convocada por Arthur Elias.

Veja as jogadoras convocadas

Goleiras: Camila, Luciana, Letícia e Kemilli;

Zagueiras: Rafaelle, Tainara, Kathellen e Antonia;

Laterais: Tamires; Yasmin, Kati e Bruninha;

Meias: Ary Borges, Luana, Duda Sampaio, Angelina, Ana Vitória e Brena;

Atacantes: Kerolin, Debinha, Bia Zaneratto, Geyse, Nicoly, Gabi Portilho, Eudimilla, Amanda, Adriana, Marta e Cristiane

