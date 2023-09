Com novidades no Cruzeiro, técnico interino pega o Bragantino

O Cruzeiro pode ter novidades para o duelo contra o Bragantino, no próximo domingo (3), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico interino Fernando Seabra, do time sub-20, vai ficar no banco de reservas no próximo domingo (3). Enquanto a Raposa não contrata um novo treinador para o lugar de Pepa – demitido na última terça-feira (29) – , será a missão dele dirigir o time.

Para o duelo contra o Bragantino, Seabra pode ter alterações na equipe. Isso por diversos fatores, no entanto, o principal deles é a diminuição na quantidade de atletas no departamento médico. O volante Ian Luccas, por exemplo, e o zagueiro Lucas Oliveira voltaram a treinar e estão à disposição do treinador.

Com isso, Seabra pode fazer alterações. Lucas Oliveira, aliás, pode disputar posição com o zagueiro Neris. Além disso, na direita, William pode ser utilizado. Contra o Grêmio ele foi relacionado, mas não acionado por Pepa.

O Cruzeiro tem ainda algumas ausências para o jogo contra o Bragantino: Matheus Pereira, Rafael Bilu, Ramiro e Wesley Gasolina, todos entregues ao departamento médico. Este último, aliás, está afastado há sete meses se recuperando de cirurgia no joelho.

A equipe ainda terá treinamentos nesta sexta-feira e sábado antes do jogo. O time será definido neste último trabalho. O Cruzeiro entra em campo na 12ª colocação, com 25 pontos. O time celeste não vence há sete rodadas.

