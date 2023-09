Conmebol define datas das semifinais da Libertadores; saiba onde assistir

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários das partidas das semifinais da Copa Libertadores 2023. Os jogos de ida serão disputados na última semana de setembro. A volta acontecerá uma semana depois, na primeira semana de outubro.

Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors (ARG) são as equipes que ainda estão envolvidas no torneio. A final da competição será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro.

DATAS DAS PARTIDAS

27/9 – 21h30 – Maracanã – Fluminense x Internacional – Globo e Paramount+ (ida)

28/9 – 21h30 – Bombonera – Boca Juniors x Palmeiras – ESPN e Star+ (ida)

4/10 – 21h30 – Beira-Rio – Internacional x Fluminense – Globo e Paramount+ (volta)

5/10 – 21h30 – Allianz Parque – Palmeiras x Boca Juniors – ESPN e Star+ (volta)