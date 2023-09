Pepê celebra sequência após lesões e bom momento no Grêmio

Contratado pelo Grêmio no início do ano após destaque no Cuiabá, o meio-campista Pepê vive boa fase no time gaúcho. Para chegar a esta sequência, porém, o camisa 23 sofreu. Após conviver com problemas musculares, o jogador comentou sobre sua temporada e afirmou que agora está “zerado”.

“Foi um período bem complicado para mim, foram cinco meses parados praticamente, porque volto contra o Fortaleza e no jogo seguinte contra o Cruzeiro eu machuco. Foram praticamente cinco meses parados, isso nunca tinha acontecido. Foi complicado, de fortalecimento não só da cabeça, mas também da posterior, onde tive a lesão. Mas hoje estou bem, feliz, consegui voltar bem fisicamente. O pior já foi, consegui suportar bem os 90 minutos. Tenho falado para as pessoas da minha volta que estou zerado e pronto para completar esse nosso ano de forma boa”, disse Pepê em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho.

No último domingo, o jogador revelado pelo Flamengo foi titular diante do Cruzeiro e teve grande atuação. Ele comentou sobre o novo posicionamento do Grêmio em campo, que fez com marcasse seu segundo gol na temporada.

“Cria mais liberdade para sair. Se eu puder pisar mais na área, quero sim. Mas tenho que estar ciente das responsabilidades defensivas, que com dois volantes tem que ter até mais. Mas com três volantes consigo pisar mais na área, junto com o Felipe (Carballo). Mas além da formação ter mudado, nossa entrega no ultimo jogo foi muito boa. Competimos, conseguimos sair vitoriosos e acho que essa foi a virada de chave pra nós”, afirmou.

Por fim, Pepê afirmou que o grupo se fechou após a derrota para o Santos e que a entrega foi fundamental para a vitória.

“A gente tem consciência que jogamos no Grêmio, um gigante. Saímos frustrados durante o jogo. Mudamos a chave depois dessa derrota. Nos entregamos contra o Cruzeiro, mas viramos a chave de entender cada vez mais de jogar num gigante como o Grêmio e demonstramos contra o Cruzeiro. Não podemos ter uma derrota como aquela contra o Santos. Mas conseguimos nos mobilizar e que seja um início de uma nova fase”, finalizou.

