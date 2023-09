Em jogo com trapalhada da arbitragem, Dortmund empata com estreante no Alemão

Rolou zebra na abertura da terceira rodada do Campeonato Alemão, nesta sexta-feira (1/9). Em seus domínios, o Signal Duna Park, o Borussia Dortmund enfrentou os novatos do Heidenheim, estreante na elite e que vinha de duas derrotas. A previsão era de goleada. Para ratificar a teoria, antes dos 15 minutos o poderoso Dortmund abriu 2 a 0. Porém, marcou bobeira no segundo tempo e cedeu o empate: 2 a 2. Bandt e Can marcaram para os vice-campeões alemães, que foram aos cinco pontos. Dinkçi e Kleindienst fizeram os gols dos visitantes, que chegam ao primeiro ponto.

A fato inusitado do jogo foi exatamente o tento de pênalti que definiu a igualdade do time visitante. Aos 37 da etapa final, o atacante Haller foi ajudar a defesa e dominou a bola para o Dortmund. Mas não viu a chegada de um rival, Beste. O agarrou na área. Primeiramente o juiz marcou o pênalti. Depois de dois minutos de análise, o VAR considerou impedimento na jogada e o jogo prosseguiu. Mas o VAR chamou novamente o árbitro, considerou que não ocorreu impedimento e a penalidade foi remarcada. Tremenda trapalhada. Kleindienst cobrou e deixou tudo igual.

Fullkrug estreou no Dortmund

Outro fato marcande foi a estreia de Fullkrug, contratado pelo Dortmund ao Werder Bremen. O negócio foi fechado nesta quinta-feira e o atacante já entrou, entrando na vaga exatamente do jogador que fez o pênalti, Haller. Mas ele mal tocou na bola.

O Dortmund sobrou em campo no primeiro tempo. Logo saiu na frente com Brandt, aos sete e, aos 15, Can ampliou cobrando pênalti (Mão na bola de Maloney na área). Com 64% de posse, o time foi administrando a vantagem e fazendo a festa da torcida. Porém, aos 16 do segundo tempo, Dinkçi recebeu e deu belíssimo chute sem chance para o goleiro Kobel. Isso acordou o Heidenheim, que buscou em lançamentos encaixar um contra-ataque. Até que teve o pênaLti que a arbitragem marcou após se atrapalhar toda, e Kleindienst marcou.

O Dortmund até tentou evitar o vexame. Chegou a mandar uma trave, mas teve de lamentar o tropeço. Mas o resultado foi justo, pois se o Dortmund chutou 18 vezes no gol, oito no alvo. O Heidenheim, mesmo com 36% de posse deu 14 chutes, seis deles no alvo e dois entraram. Assim, o nanico visitante fez seu primeiro ponto na história da elite alemã.

