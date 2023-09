Arthur Elias enaltece retorno de Cristiane à Seleção

O técnico Arthur Elias anunciou nesta sexta-feira (1) as 30 jogadoras convocadas para a Data-Fifa de setembro, que contará apenas com treinamentos, sem jogos. A grande novidade na lista foi a experiente Cristiane, do Santos, que retornou à Seleção. Assim como a Marta, Arthur Elias acredita que Cristiane, de 38 anos, tem muito a contribuir na Canarinho.

“O histórico delas (Marta e Cristiane) a gente não precisa nem comentar. Eu vejo que elas ainda têm muito a contribuir para a Seleção, a Marta talvez não tenha chegado em suas melhores condições à Copa, espero que ela esteja melhor agora. O retorno da Cris é muito merecido pelo que ela fez ano passado em termos de performance, as portas da Seleção vão estar sempre abertas independentemente da idade”, disse Arthur Elias na coletiva de imprensa.





Além de falar das craques brasileiras, o treinador comentou o período sem jogos. Ele enfatizou a possibilidade de ter o tempo livre para treinamentos.

“Em relação à Data-Fifa, isso não me atrapalha em nada. Vamos tentar ter adversários fortes para as próximas datas, mas em relação a essa eu estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento”, explicou.

Brasil como protagonista mundial

Logo após a convocação, Arthur Elias também enalteceu a oportunidade de treinar a Seleção Brasileira. Para ele, a ideia é dar resultados positivos o mais rápido possível, com a intenção de tornar o Brasil, de volta, ao topo do futebol feminino.

“Dentro dessa missão, quero trazer resultados, sim, a curto prazo, já nos Jogos Olímpicos. É assim que eu penso. O Brasil tem que voltar a ser protagonista mundial, e vejo que posso conseguir esse objetivo. Assim, que a gente chegue ao final desse ciclo com o futebol feminino brasileiro muito mais próximo”, explicou o treinador.

