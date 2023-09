Bruno Lage sinaliza dupla Tiquinho-Diego Costa: 'Completamente diferentes'

Em meio à ansiedade pela volta de Tiquinho Soares, o Botafogo pode ter, em breve, a dupla de dois centroavantes junta em campo. Isso porque, o técnico Bruno Lage não descartou a formação da dupla com Diego Costa em suas últimas entrevistas. Segundo o português, os dois jogadores são bem diferentes, portanto, podem estar juntos. E a próxima partida é contra o Flamengo, neste sábado, às 21h, no Nilton Santos.

O camisa 9 fez seu último treino com bola antes do clássico e deve ser relacionado para encarar o arquirrival, mas, a princípio, inicia no banco de reservas. Ele está recuperado de uma torção no joelho esquerdo.

“O Diego Costa não é o substituto do Tiquinho. São jogadores completamente diferentes. O futuro é que vai ditar. Um pode jogar um jogo, o outro pode jogar outro, podem jogar os dois ao mesmo tempo. Quero é ver a equipe crescer (…). Até brinquei com ele (Diego) com maneira que chegou e da maneira que se integrou à equipe. Brinquei que se ele tivesse chegado assim com essa forma ao Wolverhampton, ele não teria voltado tão cedo”, comentou Lage, no fim de semana passado.

Ou seja, caso o camisa 9 seja escalado contra o Rubro-Negro, nada impede que Tiquinho e Diego Costa estejam juntos no ataque em algum momento. As outras opções para o setor são Matheus Nascimento e Janderson, que perderam um pouco de espaço com a chegada do ex-jogador do Atlético de Madrid. Ele, aliás, marcou dois gols na vitória sobre o Bahia, na última rodada.

