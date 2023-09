Lucas Paquetá dá assistência, e West Ham vence o Luton Town na Premier League

O West Ham vai dormir na liderança da Premier League. Nesta sexta-feira, a equipe de Londres visitou o Luton Town, na primeira partida do Estádio Kenilworth Road e venceu os Chapeleiros por 2 a 1. Bowen abriu o marcador, e Zouma ampliou. Andersen descontou para o time da casa.

Com o resultado, os Hammers chegaram aos dez pontos em quatro rodadas e vão dormir na ponta da tabela. São três vitórias consecutivas na competição. O Luton Town, porém, tem três derrotas em três jogos e é o lanterna da competição. O clube tem um jogo a menos no Campeonato Inglês 2023/24.

O West Ham mandou na partida desde o início e criou boas chances de abrir o placar. O time de David Moyes, contudo, só conseguiu ir às redes 37 minutos. Lucas Paquetá recebeu de Álvarez na intermediária e levantou bola para Bowen em assistência milimétrica. O atacante do time londrino cabeceou bonito e marcou.

No segundo tempo, o Luton Town se lançou mais para o ataque, mas foi o West Ham quem voltou a marcar. Aos 40 minutos, Ward-Prowse cobriu escanteio na medida para o zagueiro Zouma, também de cabeça, marcar o segundo. Nos acréscimos, na base do abafa, Andersen recebeu na área e diminuiu de cabeça, mas já era tarde.

A Premier League agora terá uma pausa por conta da Data Fifa, que acontece na próxima semana, e as duas equipes só voltam a campo daqui a duas semanas. O Luton Town encara o Fulham, fora de casa, enquanto o West Ham tem compromisso com o Manchester City, em casa. Os dois jogos serão disputados no dia 16, pela quinta rodada do Campeonato Inglês.

