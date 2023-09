Dorival apoia James e não o compara a Lucas Moura

Com a eliminação do São Paulo na Copa Sul-Americana, derrota nos pênaltis para a LDU, o meia James Rodríguez está no olho do furacão. Afinal, ele desperdiçou a cobrança que tirou o time da competição. Ele, porém, não tem participado de todos os jogos como titular.

O colombiano, contratação de impacto junto com Lucas Moura, não tem rendido o que se esperava dele. O brasileiro, no entanto, que chegou ao clube no mesmo período, tem sido mais aproveitado por Dorival Júnior. O treinador, entretanto, diz que James ficou mais tempo inativo do que Lucas. Talvez seja essa a razão do baixo rendimento.

“Acompanhamos a vida do Lucas há 50, 40 dias. O James deve ter tido uma parada muito maior do que a do Lucas. É natural que leve mais tempo. Jogadores se ambientam pelas características que possuem. Tem jogadores que levam um tempo maior”, explicou Dorival em entrevista ao “ge”.

James Rodríguez foi titular em apenas duas partidasm uma contra o Flamengo e a outra contra o América-MG. Na ocasião, entretanto, Dorival Júnior mandou a campo times mistos. E James foi aproveitado como titular dessa forma.

“James vem brigando e lutando muito para estar em totais condições e vai fazer de tudo para poder acelerar esse processo”, emendou o treinador ao site.

Na saída do campo, o colombiano lamentou a eliminação do São Paulo. O colombiano assumiu a responsabilidade pela perda do pênalti e chegou a mencionar que jamais havia passado por situação semelhante nos seus 32 anos.

