Lucas Perri, do Botafogo, celebra convocação para a Seleção: "Sentimento maravilhoso".

Destaque na campanha irretocável do Botafogo, Lucas Perri recebeu o reconhecimento por suas atuações e foi convocado pela primeira vez na carreira para a Seleção Brasileira. Nesse sentido, o goleiro, de 25 anos, foi chamado pelo técnico Fernando Diniz depois do corte de Bento, do Athletico-PR, que está lesionado. O arqueiro alvinegro comemorou a realização de um sonho de criança e destacou a parceria com o elenco.

“Sentimento maravilhoso de poder representar a Seleção e o Botafogo lá. Feliz por ter recebido a notícia com o grupo. Com certeza, se não fosse o esforço coletivo de todo mundo no Botafogo, nenhum mérito individual ia se sobrepor. Portanto, é um sonho de criança realizado. Sensação de muita alegria.” disse.

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO

Ao longo da carreira, Perri chegou a defender as cores da Seleção Brasileira sub-17, sub-20 e Olímpica, quando esteve no grupo que ergueu a taça do Torneio de Toulon, ao lado de Adryelson e Lucas Fernandes, companheiros no Glorioso. Dessa forma, o dono da meta da equipe de General Severiano relembrou outros goleiros históricos do Botafogo, que representaram a camisa amarela.

“Muito feliz por poder representar o Botafogo, que tem tradição de grandes goleiros na seleção como Manga, Paulo Sérgio, Jefferson. Goleiro de Copa do Mundo. Só tenha a agradecer por tudo que têm feito por mim”, salientou:

“Eu fui para a seleção sub-17, sub-20 e Olímpica. Quando você está nas seleções de base, sonha em chegar na principal. É muito especial o que eu estou vivendo”, acrescentou.









Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

UNIÃO DO ELENCO ALVINEGRO

Durante a semana, o clube divulgou o momento que Perri recebeu a notícia de que irá defender a Seleção nos dois primeiros jogos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Assim, André Mazzuco, diretor de futebol alvinegro, contou para o arqueiro ao lado de todo elenco, que festejou.

O Brasil estreia contra a Bolívia, dia 6, às 21h45 (de Brasília), no Mangueirão. Na sequência, mede forças com o Peru, dia 12, às 23h, no Estádio Nacional de Lima.

“Futebol profissional é muito difícil ter um grupo como o nosso, que todo mundo se respeita muito e torce pelo sucesso do outro. Tem uma foto muito engraçada, de todo mundo me aplaudindo e uma cara de assustado. Ainda bem que o Jamal gravou, porque tem uns 5 ou 6 moleques que vão apanhar para caramba, porque me bateram para caramba. Muito feliz por viver esse momento com todos e por essa amizade que a gente tem construído”, frisou.

PRÓXIMO COMPROMISSO

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a campo neste sábado para medir forças com o Flamengo, no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, os comandados de Bruno Lage lideram a competição com 51 pontos e tem 100% de aproveitamento como mandante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.