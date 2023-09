Sem São Januário, Vasco deve enfrentar Flu em Volta Redonda

O Vasco deverá enfrentar o Fluminense, no próximo dia 16, pelo Brasileirão, em Volta Redonda. Com São Januário ainda interditado e o Maracanã fechado para obras no gramado, o Cruz-Maltino está apalavrado com a prefeitura da cidade do Sul Fluminense para atuar no Raulino de Oliveira. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Embora seja o mandante do clássico, o Vasco encontrou dificuldades e precisou buscar um local para o confronto. Com a interdição de São Januário mantida por tempo indeterminado, o clube recorreu assim à Cidade do Aço. Embora houvesse a possibilidade de levar o jogo para fora do Rio, prevaleceu a questão logística e de menos deslocamento, para Volta Redonda.

O Vasco sempre afirmou que seguia trabalhando para jogar o clássico em São Januário, mas também com torcida. De qualquer forma, o confronto diante do Fluminense acontece apenas após a data Fifa. Assim, o Cruzmaltino entra em campo pela última vez antes disso no próximo domingo (3), contra o Bahia, em Salvador.

