Ferroviária x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Na tarde deste sábado (2), a Ferroviária recebe o São Paulo, pela semifinal do Brasileirão Feminino. No confronto de ida, a vitória foi da equipe de Araraquara, que saiu ganhando por 3 a 1 e, assim, leva uma ótima vantagem para o segundo duelo. O detalhe é que esta segunda partida acontece na casa do time grená, a Arena Fonte Luminosa no interior paulista e, ainda que o time da casa perca por um gol, será finalista. Quem se classificar enfrenta Corinthians ou Santos na grande decisão.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária chega à semifinal contra o São Paulo em grande vantagem. Após ganhar por dois gols fora de casa, basta ao time grená não levar gols no confronto para, assim, seguir à decisão. A motivação extra, além de já estar muito perto da final, vem das convocações da goleira Luciana e da atacante Eudimilla para a Seleção Brasileira, nesta sexta (1). Ambas estão na lista do novo técnico da Amarelinha, Arthur Elias, que reconheceu os dois destaques de seu time no Brasileirão. Mas é Aline Gomes, com dez gols, a goleadora da equipe.

Como chega o São Paulo

Já muito pressionadas para esta semifinal, as meninas tricolores tentam se motivar com o que vêm fazendo no Campeonato Paulista. Classificadas antecipadamente às semifinais do Estadual, elas vêm de vitória sobre o São José. Mas a dificuldade é grande para reverter o placar, o que deverá fazer a equipe comandada por Thiago Viana adotar uma postura ofensiva neste confronto fora de casa.

FERROVIÁRIA x SÃO PAULO

Jogo de ida das semifinais do Brasileirão Feminino

Data e horário: 2/9/2023 às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Onde assistir: sportv (fechada)

FERROVIÁRIA: Luciana; Mônica Bitencourt, Day Silva, Luana Sartório e Barrinha; Suzane Pires, Raquel e Laryh; Eudimilla, Patrícia Sochor e Aline Gomes. Técnica: Jéssica de Lima.

SÃO PAULO: Carlinha; Fernanda Palermo, Ana Alice, Mimi e Letícia Alves; Maressa, Aline Milene e Rafa Mineira; Mariana Santos, Naná e Gláucia. Técnico: Thiago Viana.

Árbitra: Andreza Helena de Siqueira (Fifa-MG)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Vanessa Santos Azevedo (SE)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

