Mesmo com um a menos, Nantes segura empate com Olympique

Nesta sexta-feira (1), pela abertura da quarta rodada do Campeonato Francês, o Nantes segurou o empate com o Olympique de Marseille pelo placar de 1 a 1. O detalhe é que o time da casa atuou quase todo o jogo com um atleta a menos e chegou a sair atrás do placar, mas conseguiu somar um ponto diante do líder da competição.

E foi Olympique que saiu na frente, em Nantes. Logo aos três minutos, Vitinha chutou da entrada da área, o goleiro Descamps defendeu, mas Ismaila Sarr pegou o rebote e abriu o placar. Posteriormente, aos oito minutos, o Nantes teve o zagueiro Menadjou expulso diretamente, mas isto não fez a equipe mandante se desanimar. Pelo contrário, a equipe passou a jogar ‘por uma bola’, como se diz no futebol.

E, de fato, os donos da casa empataram aos 38 minutos. Após uma cobrança de lateral, o egípcio Mohamed bateu bem e marcou o gol de sua equipe. No segundo tempo, os marselheses foram com tudo para cima, mas pararam nas boas defesas do goleiro Descamps, que evitou a vitória do time do sul da França, que pode ser ultrapassado por Monaco, Reims, Brest e Strasbourg, no decorrer da rodada.

CAMPEONATO FRANCÊS – 4ª RODADA

Sexta-feira (1/9)

Nantes 1×1 Marseille

Sábado (2/9)

Brest x Rennes – 12h

Monaco x Lens – 16h

Domingo (3/8)

Toulouse x Clermont – 8h

Lille x Montpellier – 10h

Le Havre x Lorient – 10h

Metz x Reims- 10h

Nice x Strasbourg – 12h05

Lyon x Paris Saint-Germain – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.