Vitória empata em casa com o Mirassol e mantém liderança da Série B

O Vitória manteve a liderança da Série B do Brasileiro. A equipe baiana não teve vida fácil diante do Mirassol, nesta sexta-feira (1), no Barradão, pela 26ª rodada, mas assegurou um empate sem gols. O resultado impede que o Rubro-Negro seja alcançado pelo Sport, que joga domingo (3), fora de casa, contra o Botafogo-SP.

Veja a classificação da Série B do Brasileirão

Não foi um jogo fácil para o líder da Série B. O primeiro tempo foi truncado, mas o Mirassol levou mais perigo e criou as melhores chances, assustando principalmente no jogo aéreo. O Vitória, por sua vez, cresceu na etapa final e o duelo ficou mais aberto com oportunidades para os dois lados, mas o zero persistiu para a frustração dos quase 30 mil torcedores.

Com o resultado, o Vitória chegou a 49 pontos e abriu quatro pontos de distância para o segundo colocado, o Novorizontino. O Sport, que ainda joga na rodada, pode recuperar o segundo lugar, mas não alcança o Leão da Barra.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o CRB, domingo (10), às 18h (de Brasília), no estádio Rei Pelé.

Jogos da 26ª rodada

Quarta-feira (30/08)

Novorizontino 2×0 Ituano

Quinta-feira (31/08)

Juventude 0x0 Chapecoense

Sexta-feira (01/09)

Vitória 0x0 Mirassol

Londrina x Tombense – 21h30

Sábado (02/09)

Avaí x Atlético-GO – 15h30

ABC x Sampaio Corrêa – 17h

Ceará x Criciúma – 17h

Guarani x Ponte Preta – 18h

Domingo (03/09)

Vila Nova x CRB – 15h45

Botafogo-SP x Sport – 18h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.