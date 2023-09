Bruno Lage e Sampaoli tentam driblar críticas em duelo Botafogo x Flamengo

Um dos duelos que mais chamam a atenção no Botafogo x Flamengo deste sábado, às 21h, no Nilton Santos, está na beira do campo. Técnicos renomados no mundo da bola, Bruno Lage e Jorge Sampaoli se enfrentam pela primeira vez em suas carreiras. E buscam, afinal, um pouco mais de carinho e reconhecimento de suas respectivas torcidas.

Pode soar estranho que o líder do Brasileirão e o finalista da Copa do Brasil tenham essa sensação. Mas o fato é que o português e o argentino ainda não entregaram a qualidade e constância esperadas para as equipes e enfrentam certa contestação externa.

GESTÃO DE LAGE SOB CRÍTICAS

O parâmetro de Lage era a campanha praticamente impecável de seu antecessor, Luís Castro, e do interino Cláudio Caçapa. Desde que chegou, manteve-se invicto por 11 jogos, mas com vários empates e más atuações fora de casa. O técnico alvinegro se defendia com a alegação de que mantinha uma “gestão perfeita”, afinal, o Botafogo permanecia vivo na Copa Sul-Americana, além de manter a liderança no Brasileirão.

O empate em casa com o Defensa y Justicia, com a equipe reserva, pôs tudo a perder. E a eliminação aconteceu na Argentina, enfim, com a primeira derrota. Mesmo assim, o português, apoiado nos dados do departamento médico, mantém suas ideias e chamou a responsabilidade para si. Por sorte, a torcida virou a chave e reforçou o apoio com a ida ao aeroporto.

“O responsável sou eu (sobre a eliminação). Eu tomei todas as decisões e não me arrependo de nenhuma. Peço para os torcedores continuarem apoiando. Venho trabalhando muito, de forma humilde. Aqui têm pessoas de caráter. Independentemente de coisas que possam acontecer no caminho, o torcedor precisa continuar apoiando o time, que vive um momento lindo.

SAMPAOLI: FESTIVAL DE POLÊMICAS

Desejo antigo do Flamengo, principalmente do presidente Rodolfo Landim, Jorge Sampaoli também não alcançou o que a torcida esperava. O treinador, que nunca escondeu a sua vontade de trabalhar no Rubro-Negro, vive cenário turbulento. Afinal, com resultados e atuações ruins, o ambiente não é positivo. Nas últimas partidas no Maracanã, inclusive, o argentino lidou com vaias, assim como Lage, na Sul-Americana.

No entanto, dessa vez, diferentemente com treinadores anteriores que passaram no Flamengo, Sampaoli vê a responsabilidade apontada também para jogadores e membros da diretoria, que sofrem críticas cada vez mais duras.

Desde sua chegada ao Flamengo, dirigiu a equipe em 34 partidas, com 19 vitórias, nove empates e seis derrotas. Mas, se os números não são considerados ruins, qual o motivo pela excessiva pressão em cima do treinador? O técnico argentino viu seu trabalho “entrar em crise” após o episódio envolvendo Pedro e o preparador físico Pablo Fernández.

Para alguns jogadores do elenco, a postura de Sampaoli em defendeu o seu velho companheiro no futebol, ex-membro de sua comissão técnica, não caiu bem entre alguns jogadores. Desde então, o clima no Flamengo foi piorando, exemplificados em problemas no treinamento, como na agressão de Gerson e Varela, e nos desempenhos dos jogos nas competições.

