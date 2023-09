Johnny desfalca Internacional contra Goiás no Brasileirão

O Internacional ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Goiás, neste sábado (2), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Johnny não se recuperou de uma entorse sofrida no tornozelo direito e foi vetado do duelo. O meio-campista Gabriel deve ser o substituto.

Johnny sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Bolívar (BOL), na última terça-feira (29), no Beira-Rio, pelas quartas de final da Libertadores. O volante vinha sendo titular com o técnico Eduardo Coudet e cresceu de produção. O treinador chegou a pedir a permanência do jogador, que foi alvo de clubes da Inglaterra, Espanha e Itália.

O restante da escalação deve ser o mesmo que foi a campo contra o Bolívar (BOL) pela Libertadores. O Internacional deve jogar contra o Goiás escalado com: Rochet; Bustos, Hugo Mallo, Mercado e Renê; Gabriel, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

Classificado para a semifinal da Libertadores, o Internacional vira a chave para o Brasileirão. O Colorado ocupa o 14º lugar e tenta subir posições na classificação para aumentar a moral antes do duelo com o Fluminense, nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.