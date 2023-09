No Niltão, Flamengo tem ótimo retrospecto contra o Botafogo

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo joga em casa há 16 anos, portanto, desde sua abertura. Mas, contra o Flamengo, a equipe costuma ter muitas dores de cabeça. Afinal, o Rubro-Negro é, de todos os visitantes, o mais incômodo, já que venceu em quase metade das partidas em que atuou no local. Neste sábado (2), o Fla volta a visitar o Alvinegro tentando manter esta sequência bastante positiva.

Desde a fundação do estádio, em 2007, o Flamengo já jogou contra o Botafogo no Nilton Santos em 23 oportunidades. Foram 11 vitórias, nove empates e três derrotas, números bastante expressivos e que fazem do Rubro-Negro o time com melhor retrospecto diante do Glorioso dentro do estádio. A última vitória alvinegra aconteceu em 2018, pelo placar de 2 a 1, em jogo válido pelo Brasileirão.

Entretanto, neste ano de 2023, o Glorioso é que tem lembranças um pouco mais felizes do confronto. No Maracanã, onde foi o visitante, o Bota ganhou por 3 a 2 e, na altura, abriu vantagem para se manter na liderança da Série A, algo que, aliás, ainda não perdeu. Se acaso repetir o triunfo neste sábado, o Fogão aumenta sua vantagem sobre o maior rival para 18 pontos.

Botafogo x Flamengo é às 21h deste sábado.

