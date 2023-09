São Paulo se reapresenta e altera programação com partida adiada

A reapresentação do São Paulo ocorreu na tarde desta sexta-feira (1/9), dia seguinte à eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana. A equipe venceu por 1 a 0 a LDU, do Equador, no Morumbi, mas deixou a vaga na semifinal escapar nos pênaltis.

As atividades no CT da Barra Funda foram marcadas por um trabalho regenerativo dos titulares, enquanto o restante do grupo treinou no gramado sob a supervisão do técnico Dorival Júnior e seus auxiliares.

Depois disso, a comissão técnica alterou a programação em razão do adiamento da partida diante do Coritiba, que estava marcada para domingo. Assim, o elenco tricolor ganha folga no fim de semana e retorna às atividades na segunda-feira.

O Tricolor receberia o Coritiba no domingo, porém a CBF acenou positivamente sobre um pedido do Ministério Público para adiar o jogo. Desse modo, o duelo contra os paranaenses passa para 27 de setembro, três dias após a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo, no Morumbi.

O São Paulo volta a jogar somente na quarta-feira (13) frente ao Internacional, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

