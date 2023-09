Guarani enfrenta Ponte Preta em clássico paulista pela Série B

Na caça ao G-4, o Guarani enfrenta a Ponte Preta, neste sábado (2), às 18h (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre e a Macaca chegam para o clássico paulista em momento de oscilação, mas em lados quase que opostos na tabela.

Veja a classificação da Série B do Brasileirão

Pela primeira vez após 18 partidas, o Guarani terá força máxima para o duelo contra a Ponte Preta. O técnico Umberto Louzer deve promover o retorno de Diogo Mateus e Alan Santos, que cumpriram suspensão na última partida, além de Matheus Bueno que está recuperado de lesão e deve entrar no lugar de Lucas Araújo. Na frente, Bruno Mendes e Derek disputam a camisa 9.

O Guarani deve ir a campo com: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos e Mayk; Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho; João Victor, Bruno José e Bruno Mendes (Derek).

Já a Ponte Preta chega com mudanças e uma dúvida no ataque. No último treino antes do clássico paulista, o técnico Pintado testou o time com André e Paulo Baya na frente, mas ainda não definiu a escalação. Por outro lado, o goleiro Caíque França, do lateral-esquerdo Artur e do volante Léo Naldi retornam de suspensão.

A Ponte Preta deve ir a campo com: Caíque França, Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Felipe Amaral, Léo Naldi, Elvis e Paulo Baya (André); Eliel.

Jogos da 26ª rodada:

Quarta-feira (30/08)

Novorizontino 2×0 Ituano

Quinta-feira (31/08)

Juventude 0x0 Chapecoense

Sexta-feira (01/09)

Vitória 0x0 Mirassol

Londrina 1×1 Tombense

Sábado (02/09)

Avaí x Atlético-GO – 15h30

ABC x Sampaio Corrêa – 17h

Ceará x Criciúma – 17h

Guarani x Ponte Preta – 18h

Domingo (03/09)

Vila Nova x CRB – 15h45

Botafogo-SP x Sport – 18h

