Londrina e Tombense empatam e seguem na zona de rebaixamento da Série B

Na luta contra o rebaixamento, Londrina e Tombense empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (1), no Estádio do Café, em jogo válido pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo truncado, a partida esquentou na etapa final e teve polêmica com o gol anulado do time paranaense nos acréscimos, que foi determinante para a igualdade no placar. Fernandão e Paulinho Moccelin foram os responsáveis por tirar o zero do placar.

No duelo dos desesperados, Londrina e Tombense protagonizaram uma partida truncada e com poucas oportunidades. Na primeira etapa, o time paranaense assustou com uma bola na trave de Ariel, mas saiu atrás no placar após Egídio acertar cruzamento na cabeça de Fernandão. No segundo tempo, o Tubarão pressionou e chegou ao empate com Paulinho Moccelin. Nos acréscimos, Lucas Coelho chegou a marcar o gol da virada, mas o lance foi anulado por impedimento após checagem do VAR.

O empate não foi bom resultado para nenhuma das equipes. O Londrina chegou a 20 pontos e se manteve na penúltima colocação, enquanto o Tombense ocupa a 18ª posição e chegou aos 22 pontos. Na próxima rodada, o time paranaense visita o Ceará, quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no estádio Presidente Vargas. Por sua vez, a equipe mineira recebe o ABC, na quinta-feira (7), às 18h30, no estádio Soares de Azevedo.

Jogos da 26ª rodada:

Quarta-feira (30/08)

Novorizontino 2×0 Ituano

Quinta-feira (31/08)

Juventude 0x0 Chapecoense

Sexta-feira (01/09)

Vitória 0x0 Mirassol

Londrina 1×1 Tombense

Sábado (02/09)

Avaí x Atlético-GO – 15h30

ABC x Sampaio Corrêa – 17h

Ceará x Criciúma – 17h

Guarani x Ponte Preta – 18h

Domingo (03/09)

Vila Nova x CRB – 15h45

Botafogo-SP x Sport – 18h

