Após 27 dias, Tiquinho Soares está de volta. O artilheiro do Campeonato Brasileiro se recuperou da lesão no joelho esquerdo e foi relacionado pela comissão técnica do Botafogo para o clássico contra o Flamengo, neste sábado, às 21h, no Estádio Nilton Santos. O Glorioso guardou a informação até às 22h30 desta sexta e a divulgou com um vídeo divertido do camisa 9.

