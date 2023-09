Masters de Corinthians e Real Madrid empatam em jogo festivo

Os masters de Corinthians e Real Madrid se enfrentaram nesta sexta-feira (1), na NeoQuímica Arena, nas comemorações dos 113 anos do Timão. No confronto que remeteu ao encontro dos dois clubes no Mundial de Clubes de 2000, o resultado foi o mesmo de 23 anos atrás. Assim, ambas equipes empataram em 2 a 2, contando com a maioria dos personagens que estiveram em campo naquela ocasião.

No ‘Jogo das Lendas’, que contou ainda com nomes históricos como Basílio, Júlio César e Danilo, do lado do Timão, as equipes entraram em campo com grande festa de um estádio lotado. Mas, antes disso, uma imagem de São Jorge foi levada para dentro de campo, pelas mãos do historiador Fernando Wanner, ao som do hino do clube. No gramado, um show de estrelas: Marcelinho, Edílson e Vampeta de um lado, Seedorf, Karembeu e Ricardo Rocha do outro.

Aos 15 minutos, o Corinthians saiu na frente do Real Madrid com um gol de Fernando Baiano. Ele recebeu de Ricardinho e arrematou para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, os merengues empataram com um gol de cabeça do brasileiro Emerson. Posteriormente, De La Red, com um belo chute, virou o placar. No segundo tempo, Daniel bateu firme e definiu o placar final.

O jogo teve ainda uma homenagem aos falecidos Gilmar Fubá e Rincón, que fizeram parte do elenco campeão mundial de 2000, mas morreram recentemente. O colombiano, aliás, foi o capitão daquela conquista. Após a partida, os jogadores corintianos deram uma volta olímpica com o troféu vencido na ocasião.

