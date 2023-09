Flamengo anuncia ingressos da decisão da Copa do Brasil por até R$ 4,5 mil

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (1/9) as informações sobre os ingressos para a primeira partida da decisão da Copa do Brasil-2023. O confronto diante do São Paulo ocorrerá no domingo (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O preço dos bilhetes varia de R$ 400 a R$ 4,5 mil para o público em geral. Contudo, sócios-torcedores têm desconto.

Em relação à semifinal, o setor que teve maior aumento no preço foi o Leste Superior, que passou de R$ 250 para R$ 1.000. Já o Maracanã Mais foi de R$ 2.500 para R$ 4.500.

O início das vendas será na próxima segunda-feira, às 10h, para sócios do Nação no site www.flamengo.superingresso.com.br.

Confira os valores dos ingressos

Norte (Flamengo)

Diamante: R$ 100,00

Platina: R$ 140,00

Ouro: R$ 140,00

Prata: R$ 160,00

Bronze: R$ 200,00

Público Geral: R$ 400,00 (meia: R$ 200,00)

Sul (Flamengo e São Paulo)

Diamante: R$ 175,00

Platina: R$ 245,00

Ouro: R$ 245,00

Prata: R$ 280,00

Bronze: R$ 350,00

Público Geral: R$ 700,00 (meia: R$ 350,00)

A torcida visitante (São Paulo) também fica localizada neste setor, e os ingressos custam o mesmo preço (público geral).

Leste Superior (Flamengo)

Diamante: R$ 250,00

Platina: R$ 350,00

Ouro: R$ 350,00

Prata: R$ 400,00

Bronze: R$ 500,00

Público Geral: R$ 1.000,00 (meia: R$ 500,00)

Leste Inferior (Flamengo)

Diamante: R$ 300,00

Platina: R$ 420,00

Ouro: R$ 420,00

Prata: R$ 480,00

Bronze: R$ 600,00

Público Geral: R$ 1.200,00 (meia: R$600,00)

Oeste inferior (Flamengo)

Diamante: R$ 375,00

Platina: R$ 525,00

Ouro: R$ 525,00

Prata: R$ 600,00

Bronze: R$ 750,00

Público Geral: R$ 1.500,00 (meia: R$ 750,00)

Maracanã Mais (Flamengo)

Diamante: R$ 1.181,25

Platina: R$ 1.623,75

Ouro: R$ 1.623,75

Prata: R$ 1.845,00

Bronze: R$ 2.287,50

Público Geral: R$ 4.500,00 (meia: R$ 2.287,50)

