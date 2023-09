Goiás x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (2), o Goiás recebe o Internacional, num dos jogos que abrem a 22ª rodada do Brasileirão. A partida, às 16h, será no Estádio da Serrinha, em Goiânia, colocando frente a frente duas equipes que estão no meio de tabela. O Inter é o 14º, um posto à frente do Esmeraldino, que no entanto não perde há cinco jogos. Por outro lado, os Colorados voltam a focar no Brasileirão após chegarem às semifinais da Libertadores, já que eliminaram o Bolívar, há quatro dias. No primeiro turno, o confronto entre as equipes terminou com vitória gaúcha, por 1 a 0.

Como chega o Goiás

Após os empates contra Athletico-PR e Corinthians, o Goiás chega para enfrentar o Internacional com praticamente todos os seus nomes à disposição. Mas o técnico Armando Evangelista tem apenas uma dúvida em sua escalação e ela está no meio-campo. Willian Oliveira e Higor Meritão disputam a posição e, dessa forma, o comandante só deve mesmo divulgar o titular minutos antes do jogo. De resto, não há alterações em relação ao time que ficou no 1 a 1 com o Timão, há uma semana.

Como chega o Internacional

Após a gloriosa classificação diante do Bolívar, o Colorado tem, de fato, algumas mudanças no time. O volante Johnny, com uma entorse no tornozelo direito, está fora do confronto e dá lugar a Gabriel. Nico Hernández, poupado, também não joga, o que deixa o técnico Coudet com a dúvida sobre escalar, na zaga, Igor Gomes ou Mallo, embora o espanhol seja um lateral-direito de origem. Aliás, o miolo de zaga também não conta com Vitão, machucado. No meio, Campanharo e Rômulo recuperaram-se de lesão e devem ficar no banco.

GOIÁS x INTERNACIONAL

22ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 2/9/2023 às 16h

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira (Higor Meritão), Morelli e Guilherme; Allano, Anderson Oliveira e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Mallo (Igor Gomes), Mercado e Renê; Gabriel (Bruno Henrique), Mauricio, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Kléber Lucio Gil (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

