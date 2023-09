Palmeiras pode igualar Corinthians nas vitórias em Itaquera

O Palmeiras encara o Corinthians neste domingo (03), às 16h, na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. Um triunfo pode significar um marco importante para os torcedores. Afinal, se vencer o clássico deste fim de semana, o Verdão alcança as sete vitórias do rival, igualando os números do confronto em Itaquera.

As equipes se enfrentaram 18 vezes na Neo Química Arena, com sete vitórias do Corinthians, seis do Palmeiras e cinco empates. Aliás, a última partida acabou empatada em 2 a 2, disputada no Campeonato Paulista deste ano. Se o Verdão vencer a partida deste domingo, pela primeira vez o que o dérbi ficaria igualado em números, na Neo Química Arena.

Assim, o Palmeiras não ficaria atrás do Corinthians, em retrospectos, em nenhuma das novas arenas. Com a vitória no primeiro turno do Brasileirão deste ano, por 2 a 1, o Verdão alcançou o retrospecto positivo em clássicos contra o Alvinegro, no Allianz Parque, pela primeira vez desde sua inauguração.

Além disso, o Alviverde ostenta um número positivo na casa do rival. Afinal, Palmeiras e Corinthians decidiram quatro jogos de mata-mata na Neo Química Arena e o Verdão saiu classificado em três oportunidades. Os triunfos aconteceram pelo Campeonato Paulista de 2015,2020 e 2021.

Em situações opostas na tabela, as equipes buscam o triunfo para buscar seus objetivos na competição. O Palmeiras é o segundo colocado, com 40 pontos e ainda sonha em alcançar o líder Botafogo, que está há 11 pontos na frente. Por outro lado, o Corinthians é o 13° colocado. com 25 pontos e quer afastar a chance de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.