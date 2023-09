Empate garante primeiros pontos para Everton e Sheffield United no Inglês

Não faltou emoção no jogo pea quarta rodada que abriu o sabadão (2/9) da Premier League entre Sheffield United e Everton. Tratava-se do duelo dos lanternas, que entraram em campo com três derrotas e nenhum ponto na tabela. No fim deste duelo lá e cá, tudo igual, 2 a 2. O Everton saiu na frente com Doucouré. Mas ainda no primeiro tempo o Sheffield vitou com Archer e um gol contra do goleiro Pickford. Contudo, Danjuma empatou na etapa final.

Os dois times estão com um ponto. Porém, o Sheffield está provisoriamente fora da zona rebaixamento (em 16º) pelo saldo de gols (-3). Mas pode entrar no Z3 dependendo dos demais resultados da rodada. Já o tradicional Everton segue na degola, em 18º (saldo -6).

Everton sai na frente. Mas Sheffield vira

O Everton, em crise, só derrotas e nenhum gol marcado, foi para cima do rival, mesmo jogando fora de casa. Saiu na frente, aos 14, quando Doucouré aproveitou escanteio que teve cabeçada de Onana para fazer 1 a 0, chutando duas vezes para concluir com sucesso. Quase em seguida, Danjuma teve tudo para empatar. Porém, antes do intervalo, veio a virada do Shefield, com Archer concluindo boa jogada pela direita, aos 33. Já nos acréscimos num lance de falta de sorte de Pickford veio o 2 a 1. Após chute de Archer na trave, a bola bateu nas costas do goleiro da seleção inglesa e entrou.

Tudo igual e Pickford salva

No segundo tempo, aos dez minutos, Danjuma completou boa jogada pela direita do ataque do Everton e deixou tudo igual. Depois disso, os times seguiram buscando o gol da vitória. O Everton teve mais posse (55%) e finalizações (15). Porém, foi o Sheffield que mais acertou o alvo (6 a 4). Mas aí o goleiro Pickford saiu-se muito bem. Principalmente a defesa incrível de Pickford no último lance. Após cabeçada na trave, McBurnie completou, Pickford fez milagre, a bola foi na trave e voltou para as mãos do goleiro. Enfim, empate e primeiros pontos para ambos na Premier League.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1×2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2×2 Everton

Manchester City x Fulham – 11h

Chelsea x Nottingham Forest – 11h

Burnley x Tottenham – 11h

Brentford x Bournemouth – 11h

Brighton x Newcastle – 13h30

Domingo (3/9)

Crystal Palace x Wolverhampton – 10h

Liverpool x Aston Villa -10h

Arsenal x Manchester United – 12h30

