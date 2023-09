Na ‘vibe’ de Tiquinho, Sousa brilha na Série D e pode conquistar acesso

O ano é tão especial para Tiquinho Soares, do Botafogo, que até mesmo o Sousa, equipe de sua cidade-natal no sertão paraibano, pode ser campeã nacional. Em trajetória avassaladora, o Dino decide a classificação para a Série C neste domingo, às 16h, no Marizão, contra a Ferroviária-SP. No mesmo fim de semana, o artilheiro do Brasileirão, filho da terra, retorna de lesão para enfrentar o Flamengo.

Eufórico com a fase de seu ex-clube, Tiquinho frequentemente envia várias mensagens de parabéns para o presidente do Sousa, Aldeone Abrantes. Desta vez, nas próximas férias, está na expectativa de visitar suas origens com os dois títulos, um fato duplamente inédito.

Para alcançar as quartas de final, o clube sertanejo passou por muitas dificuldades. Não somente contra os adversários, mas nos campos e estrutura da última divisão do país. Afinal, a Série D é o palco do futebol raiz. Mas, apesar das críticas, o dirigente defende que a CBF conseguiu tornar a competição viável financeiramente. E celebrou o bom momento, que assegurou dez partidas invicto.

“Fomos adquirindo a confiança aos poucos, uma casca, depois de sofrer por perder o título paraibano, mesmo com vitória em casa (Treze foi campeão nos pênaltis). Fizemos a melhor campanha. Na Série D ficamos invictos da reta final em diante. Temos um time atrevido. Então merecemos muito chegar aqui. Olhamos para todos meio a meio. É a nossa cereja do bolo. Vamos com tudo”, disse o presidente.

SÉRIE D, O FUTEBOL RAIZ

O Jogada10 assistiu a uma das vitórias do Sousa na primeira fase. De virada, o time derrotou o temido Santa Cruz e empolgou os torcedores para a arrancada na competição. Na época, o estádio recebeu pouco mais de mil torcedores, bem diferente dos cerca de 10 mil nos duelos seguintes de mata-mata. Assim foi possível notar o comportamento divertido do povo do sertão.

Ao ver uma finalização errada, um torcedor berrou “vai chutar o c.. do burro!”. Após um dos reforços desperdiçar uma jogada, outro perguntou: “Veio do Vasco esse aí?”. Havia, inclusive, mais policiais e seguranças do que jogadores em campo, já prevendo as frequentes confusões da divisão. Porém, um deles confessou à reportagem que pediu para trabalhar só para ver o jogo do Sousa, “senão a patroa não deixava”.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, a bola foi isolada para fora do estádio. E não voltou mais. Perto do fim, um temporal desabou sobre o campo e a arquibancada sem marquise. Mesmo assim, o Marizão mostrou qualidade no gramado e também nos acessos. Bem diferente de outros casos da Série D, no interior do Nordeste e no Norte, onde os atletas saem junto com o torcedor ou não há alambrado.

“São detalhes que a CBF ainda precisa ver. Jogamos em um campo em Pacajus (Ceará), que é o pior que já vi na competição. Sem condições nenhuma. Além de ter o problema de muitos árbitros assistentes serem locais, para não pagar a viagem. Nunca são simpáticos ao Sousa ou qualquer visitante. Tem que investir nisso”, lembrou o presidente do Sousa.

SALÁRIOS EM DIA E PREMIAÇÃO

O sucesso do Sousa, no entanto, não é por acaso. Ao longo dos anos, o clube vem se desenvolvendo significativamente, paga os salários em dia, oferece as premiações aos jogadores e não acumula nennum dívida cível ou trabalhista, segundo o presidente. Além de ter resultados estaduais e nacionais à altura de Botafogo-PB, Treze Campinense, tradicionais rivais do Estado com mais receita.

“Esse é um compromisso que nós temos aqui. O trabalho e o comprometimento está pagando. E cada vez mais os jogadores querem vir para o Sousa, porque sabem que vamos cumprir com tudo. Ainda tem muito disso no futebol brasileiro, inclusive na Série A, mas aqui não. Enxergamos esses resultados como um prêmio pelo que temos feito”, frisou Aldeone.

O presidente do Dino já foi treinador da equipe, há mais de 20 anos. Desde então, assumiu a caneta e não saiu mais. O clube, de fato, deu um salto enorme, afinal já foi 400º no ranking da CBF. Hoje, se aproxima de entrar entre no grupo dos 60 melhores, caso derrote a Ferroviária em casa. Querido pela torcida, Aldeone não abre mão de discursos de motivação no vestiário e já causou algumas polêmicas.

“Boto edital, mas os ‘cabras’ não aceitam que tenha outra eleição. É único clube do mundo que o presidente quer descansar e não pode (risos). Não é que o Aldeone não quer sair, é ao contrário. Virou uma lenda isso de quando eu vou parar”, brinca o dirigente.

CARINHO DE TIQUINHO

Torcedor do Flamengo, o dirigente foi um dos críticos públicos mais ferrenhos do ex-técnico rubro-negro Vitor Pereira. Mas, hoje, segundo ele, isso está e, segundo plano. Por causa de Tiquinho, torce pelo Botafogo ser campeão brasileiro.

“A vibe é boa demais com Tiquinho lá, e trouxe essa sorte para gente. Ele tem um carinho especial pelo clube, parabeniza sempre. Apesar de só ter jogado um ano só aqui, e foi porque ele pediu para ter um passagem no Sousa (em 2012). É um homem de muita humildade, nunca desprezou as origens. E é dedicado demais. Isso faz uma diferença grande, porque qualidade ele tem. Já tive até problemas com o grupo de amigos flamenguistas, mas estou torcendo muito para o Botafogo”, contou.

OUTROS CONFRONTOS DECISIVOS DA SÉRIE D

No jogo de ida, a Ferroviária derrotou o Sousa por 1 a 0, em Araraquara. Portanto, a missão do Dino não é fácil. Se vencer por um gol de diferença, às 15h, no Marizão, a disputa da vaga na Série C e nas semifinais da Série D vai para os pênaltis.

Além deste confronto, outras três partidas definem os outros classificados:

Portuguesa-RJ x Caxias-RS – neste sábado, às 15h

Athletic-MG x Bahia de Feira – neste sábado, às 17h30

Ferroviário-CE x Maranhão – domingo, às 17h30