Athletico-PR x Atlético, AO VIVO, pela Voz do Esporte, às 14h30

Na Ligga Arena (Arena da Baixada), às 16h (de Brasília), o Athletico-PR enfrenta o Atlético Mineiro. O jogo abre a 22ª rodada do Brasileirão e promete muito. O Furacão tem 33 pontos e subirá na tabela (é o sétimo e pode pular para 4º) em caso de vitória. O Galo tem 30 pontos e, se conseguir o triunfo, ultrapassa o rival paranaense na classificação. Para acompanhar o duelo de atleticanos nada melhor do que conferir a transmissão-raiz da ‘VOZ DO ESPORTE’. A cobertura começa a partir das 14h30 e com a narração vibrante de Ennio Ricanelo.