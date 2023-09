James completa um mês no São Paulo com euforia e frustração

O meio campista James Rodríguez completou nesta sexta-feira (01), um mês como jogador do São Paulo. Em meio a euforia e frustrações, a passagem do colombiano até aqui se resume a apenas duas palavras: condicionamento físico. O atleta vem buscando sua melhor forma desde que chegou ao Brasil, mas sem mostrar aquele jogador que encantou na Copa do Mundo de 2014.

James fez cinco partidas, duas delas como titular. Ele iniciou as partidas contra Botafogo e América-MG, quando o técnico Dorival Júnior montou times mistos. Nestes embates, o colombiano conseguiu mostrar que é um jogador diferenciado, ainda mais com passes mais sofisticados. Contudo, ficava claro que o jogador também estava com uma marcha a menos que os demais companheiros.

Ele ficou sem atuar entre abril e agosto. Até por isso, tem sido usado com paciência pelo treinador, ao contrário de Lucas, que chegou junto com James, mas já é titular e protagonista da equipe. O meia sabe que ainda precisa aprimorara sua forma física caso queira ser titular no São Paulo.

A maior frustração de James no São Paulo

Na quinta-feira (31), James pode dizer que viveu sua maior frustração como jogador do São Paulo, mesmo com apenas um mês de clube. O Tricolor acabou sendo eliminado para a LDU, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Foi do colombiano, a única penalidade perdida pelo Tricolor Paulista no embate.

James terá outra chance de jogar somente no dia 13, duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão. O embate contra o Coritiba, anteriormente marcado para domingo, acabou adiado após pedido do Ministério Público. Mas ele sabe que veio ao Tricolor para conquistar títulos. E a Copa do Brasil aparece como a grande chance do colombiano mostrar que valeu tanto a euforia do torcedor com sua chegada, ao investimento do clube de ter um jogador de nível mundial no elenco.

