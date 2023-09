Fluminense pode ter mistão contra o Fortaleza

O técnico Fernando Diniz pode poupar alguns titulares do Fluminense para a partida contra o Fortaleza, neste domingo (3), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela 22ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O treinador acena com a possibilidade de preservar alguns nomes que ajudaram o Tricolor a chegar à semifinal da Copa Libertadores, com duas vitórias sobre o Olimpia (PAR). A informação é do site “Globo Esporte”.

O zagueiro Felipe Melo, por exemplo, é o um dos mais cotados para receber um descanso. O veterano reclamou de algumas dores , na última quinta, contra os paraguaios. Sendo assim, deve ceder sua vaga a David Braz, já que Marlon, o substituto imediato, está suspenso. Apesar do susto, porém, o veterano não preocupa para a sequência da temporada.

Diniz pensa, neste momento, na logística mais complicada do Fluminense. Afinal, com o Maracanã fechado para reparar o gramado, a delegação será obrigada a enfrentar uma viagem de cerca de duas horas do Rio de Janeiro até a Cidade do Aço.

Fluminense se acerta com Felipe Melo

Um dos pilares do sistema defensivo do Tricolor, Felipe Melo renovará contrato com o clube das Laranjeiras. O novo vínculo do Pitbull se estende por mais ou ano, ou seja, até o fim de 2024.

Melo teria despertado o interesse de clubes estrangeiros. Porém, identificado com o Fluminense, resolveu permanecer no Tricolor.

