SAF do Vasco completa um ano entre investimentos, críticas e pressão

Um ano atrás, em 2 de setembro de 2022, o Vasco assinava o contrato mais importante de sua história. Atolado em dívidas por conta de uma sequência de más administrações, o clube vendeu 70% das ações do futebol para a empresa 777 Partners. Da esperança dos investimentos à frustração com os resultados, o Cruz-Maltino vive dias difíceis, sob a pressão para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Foram meses de negociação até o início do trabalho efetivo dos norte-americanos. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, disse ter certeza de que se travava da proposta melhor elaborada e mais vantajosa financeiramente. A aprovação dos poderes do clube garantiu uma paz política momentânea, até porque a 777 colocou os salários em dia, renegociou e pagou dívidas, injetando R$ 120 milhões logo de cara.

No total, o aporte estimado é de R$ 1.4 bilhões nos próximos quatro anos. Afinal, as partes dividiram a grana em R$ 700 milhões para o futebol e R$ 700 milhões para credores. Somente no início da temporada, mais de R$ 100 milhões saíram do bolso da SAF para a compra de jogadores. No entanto, vários acordos não foram quitados, como o do lateral Puma e do zagueiro Capasso. Dessa forma, os respectivos clubes foram à Fifa para cobrar. A gestão culpou o baixo fluxo de caixa, e até agora não houve solução para os casos.

INÍCIO ANIMADOR VS. QUEDA

Esportivamente, tudo parecia funcionar até março. Isso porque, o time deu boas respostas no Campeonato Carioca e venceu clássicos contra Botafogo e Flamengo. Contudo, pouco a pouco, a situação saiu do controle com a soma das eliminações na Copa do Brasil e a falta de vitórias no Brasileirão. O elenco perdeu a confiança, a bola parou de entrar e o Vasco chegou a ocupar a último lugar na tabela.

Com isso, surgiram as críticas de falta de apoio e de diálogo por parte dos executivos. Josh Wander e sua comitiva, por exemplo, só vieram ao Rio uma vez em 2023. A torcida passou a protestar, por sinal, na própria sede administrativa da empresa no Rio, além de pichar os muros de São Januário. Um dos principais alvos era o CEO da SAF, Luiz Mello, antigo sócio e torcedor do Flamengo e sem boa relação interna.

A manutenção do estádio cruz-maltino e a modernização do CT Moacyr Barbosa também são questões relevantes que estão sem ação.

Números do Vasco SAF em um ano:

R$ 300 milhões em orçamento

26 contratações (10 por compras)

17 saídas (8 por vendas)

3 vitórias em 20 jogos no Brasileirão

4 treinadores (Jorginho, Barbieri, William Batista (interino) e Ramón Díaz)

POLÍTICA SE AGITA COM ELEIÇÕES

À medida em que as eleições se aproxima, as cobranças se tornam cada vez mais duras. Afinal, nenhum dos candidatos que apresentaram suas chapas é favorável ao modelo da 777 Partners e defendem que o clube não deveria ter sido vendido. Por isso, atacam o presidente Salgado por ter topado alguns detalhes do acordo. A empresa norte-americana, por exemplo, recebe 89% em cima da venda produto oficial.

No futebol, a reta final da janela de transferências trouxe um um ar de otimismo. Afinal, as últimas contratações agradaram (Medel, Praxedes, Paulinho e Vegetti) e vêm se encaixando no time de Ramón Díaz, experiente técnico argentino que está com moral. A principal estrela, aliás, ainda vai estrear. Após aprimorar a forma física, o francês Dimitri Payet estreia neste domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.