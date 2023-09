Após 26 anos, Nottingham volta a vencer o Chelsea

O Nottingham Forest conseguiu resultado excepcional neste sábado (2/9), pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Afinal, fora de casa, no Stamford Brige, em Londres, derrotou o Chelsea por 1 a 0, gol de Elanga – que entrou no segundo tempo no lugar do brasileiro Danilo, que se machucou. Esta foi a primeira vitória do Nottingham sobre o rival desde a temporada 1996/97 (mas lembrando: de 2000 a 2021 o time esteve fora da elite e só enfrentou o rival em torneios como a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga neste período).

Com o resultado, o Nottingham chega aos seis pontos, na metade de cima da tabela. Isso com um início de temporada encarando rivais fortíssimos (United e Arsenal foram os outros), o que é excepcional para um candidato ao rebaixamento. Mas o Chelsea parou nos quatro pontos e soma apenas uma vitória em quatro jogos.

Nottingham surpreende

O Nottingham, fora de casa, fez o seu jogo de sempre. Retrancadíssimo e apostando em contra-ataques. Tanto que teve apenas 25% de posse. Mas o Chelsea, mesmo alugando a intermediária de ataque e chutando 21 vezes ao gol do Nottingham (que chutou sete vezes), só acertou duas no alvo. E mesmo assim, parando em Matt Turner. Já o Nottingham mostrou eficácia. Dos seus chutes, três foram perigosíssimos. Deu trabalho para o goleiro Sánchez e chegou ao gol aos três minutos do segundo tempo com Elanga. O atacante que entrou na vaga de Danilo aproveitou um passe de Awoniyi (tudo começou num erro do zagueiro Caicedo) e mandou para a rede.

Depois disso foi que os visitantes se fecharam de vez. Mas segurando o resultado, muito comemorado. Enfim, após 26 anos, voltou a vencer os Blues.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1×2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2×2 Everton

Manchester City 5×1 Fulham

Chelsea 0x1 Nottingham Forest

Burnley 2×5 Tottenham

Brentford 2×2 Bournemouth

Brighton x Newcastle – 13h30

Domingo (3/9)

Crystal Palace x Wolverhampton – 10h

Liverpool x Aston Villa -10h

Arsenal x Manchester United – 12h30

