City goleia o Fulham e segue 100% no Campeonato Inglês

Sabe aquela tradicionalíssima frase de boleiragem “pintou o campeão”? Pois é. Na Inglaterra, ela pode ser aplicada já na quarta rodada da competição. Afinal, o Manchester City de Pep Guardiola está cada vez mais forte na disputa do Campeonato Inglês. Atual campeão (e com sobras), os Citizens fizeram mais uma vítima neste sábado (2): 5 a 1 sobre o Fulham, no Etihad Stadium.





Assim, o City mantém o aproveitamento de 100%, sem a chance de ser alcançado nesta jornada. São, portanto, 12 pontos em quatro compromissos, com dez gols marcados apenas dois contra.

Já o Fulham é o 13º lugar, com quatro pontos. No momento, briga, então, contra a zona de rebaixamento da Premier League.

Craque da última temporada europeia segundo votação da Uefa, Haalad chamou a responsabilidade mais uma vez e o foi o destaque do match. O norueguês começou o seu show assistência, no primeiro tempo, para Álvarez abrir o placar.

Em seguida, a fera deu um tempo. Viu o zagueirão Ream empatar. E Ake, antes do intervalo, recolocar o Manchester City na frente.

Haaland, contudo, voltou ainda com mais apetite na etapa final. Ele ampliou a conta para o Manchester City e, de pênalti, consolidou a goleada. Quer mais? Nos acréscimos, recebeu presente de Gómez e sacramentou, enfim, um hat-trick. Que jogador!

Inglês – Rodada 4

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1 x 2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2 x 2 Everton

Brentford 2 x 2 Bournemouth

Bunrley 2 x 5 Tottenham

Chelsea 0 x 1 Nottingham Forest

Manchester City 5 x 1 Fulham

Brighton x Newcastle – 13h30

Domingo (2/9)

Crystal Palace x Wolverhampton – 10h30

Liverpool x Aston Villa – 10h

Arsenal x Manchester United – 12h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.