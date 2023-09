Soteldo se recupera e encara o América-MG, pelo Brasileirão

O Santos se prepara para encarar o América-MG neste domingo (03), às 18h30, no Independência, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Diego Aguirre terá um grande reforço para o duelo direto contra o rebaixamento. Afinal, o atacante Soteldo se recuperou de uma entorse no tornozelo esquerdo e viajará para Belo Horizonte com a delegação.

Soteldo havia sofrido uma torção no tornozelo esquerdo durante o treino do Santos, no sábado passado (26). Apesar das fortes dores, o venezuelano passou por exames e não houve a constatação de ruptura de ligamentos nem fratura.

Por conta disso, sua recuperação foi rápida. A expectativa é que o camisa 10 voltasse apenas no jogo contra o Cruzeiro. Contudo, como seu tornozelo conseguiu desinchar rapidamente e o jogador participou dos treinamentos, ele acabou sendo relacionado para o duelo contra o América-MG.

Apesar da expectativa de ver Soteldo em campo, o atacante deve começar a partida no banco de reservas. Como perdeu todos os treinamentos durante a semana, no CT Rei Pelé, ele deve ser opção para Diego Aguirre, no Independência.

Aliás, o Peixe encara o duelo contra o Coelho como decisivo. Afinal, as duas equipes estão na zona de rebaixamento e brigam contra o descenso. Uma vitória no duelo, faz com que o Santos comece a respirar melhor na briga contra a queda.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.