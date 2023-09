Botafogo x Flamengo, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, a partir das 19h30

A noite de sábado brindará o torcedor com um jogaço, Botafogo x Flamengo. Os dois gigantes se enfrentam às 21h (de Brasilia), pela 22ª rodada do Brasileira-2023. O Botafogo é o líder disparado, com 51 pontos. O Flamengo vem em quarto lugar, mas bem atrás, com 36 pontos. Ou seja, tem de ganhar ou suas chances de título, que hoje estão em menos de 1%, vira pó de vez. Mas não será fácil. O Fogão voa baixo e joga em casa, onde venceu todos os seus 11 jogos na competição.



Não dá pra perder. E é por isso que a “VOZ DO ESPORTE” preparou uma cobertura de primeira para você acompanhar a partida. A transmissão começa bem antes, às 19h30, e terá a narração e o comando de Christian Rafael.

Neste superclássico carioca, Guilherme Estevão ficará com os comentários e Henrique Iequi estará com as reportagens. Anote na agenda e não perca nenhum destalhes deste Botafogo x Flamengo.

