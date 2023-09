Com três gols de sensação irlandesa, Brighton afunda o Newcastle

Com atuação de gala do atacante Ferguson, o Brighton detonou o Newcastle na tarde deste sábado (2/9), pela quarta rodada das Premier League Inglesa. O garoto de 18 anos, que já defende a seleção da Irlanda, fez os três gols da vitória de seu time por 3 a 1. Assim, mostrou que tem tudo para ser uma das sensações da temporada. Callum Wilson descontou para os visitantes nos acréscimos.

O Brighton vai aos nove pontos, assumindo provisoriamente o quarto lugar, atrás apenas de Manchester City (12), Tottenham (10) e West Ham (9). O Newcastle vem deixando a desejar. Afinal, com apenas três pontos em quatro rodadas está em 14º lugar. Modestíssimo para um candidato ao título.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Da legião brasileira, o atacante João Pedro (ex-Fluminense) foi titular e jogou bem, sendo um dos destaque do Brighton. Já o zagueiro Igor Julio foi banco e não entrou. Do lado do Newcastle, Bruno Guimarães e Joelinton foram titulares. Bruno fez um jogo correto, mas sem brilho. Joelinton, por sua vez, errou passes e estava apagado.

Newcastle só assusta nos primeiros minutos

O Newcastle, aproveitando erros de passe do Brighton no início do jogo, criou as primeiras oportunidades e deu trabalho para o goleiro Verbruggen, que fez bela defesa numa delas. Contudo, depois dos 15 minutos o Brighton passou a comandar as ações, com muito mais finalizações (12 a 4) e chegando ao gol aos 27. O goleiro Pope saiu da área dominando a bola e deu um chutão. Mas nos pés do rival. A jogada chegou até Gillmore, que mandou de fora da área. Pope defendeu parcialmente. Contudo, a sobra ficou com Ferguson, que concluiu para o gol.

Ferguson brilha e Brighton detona

No segundo tempo, o Newcastle começou errando muito defensivamente, inclusive nas saídas de bola. Numa delas, João Pedro, por pouco não ampliou. Mas o 2 a 0 veio aos 20 minutos, numa bela trama que começou com o zagueiro Duink, que tocou para Gilmour e este deu para Ferguson. Desmarcado ele mandou de fora da área para fazer 2 a 0. Pouco depois, aos 24, Mitoma tocou para Ferguson cortar a marcação e bater para fazer seu terceiro gol no jogo.

O Newcastle estava nocauteado e não acertava nada no ataque. Assim, o Brighton seguiu em cima. Sempre esteve perto de fazer o quarto gol. Contudo, quem balançou as redes, num lance fortuito, foi o Newcastle, com Callum Wilson. Mas já nos acréscimos. Não dava tempo para mais nada.

Jogos da 4ª rodada da Premier League

Sexta-feira (1/9)

Luton Town 1×2 West Ham

Sábado (2/9)

Sheffield United 2×2 Everton

Manchester City 5×1 Fulham

Chelsea 0x1 Nottingham Forest

Burnley 2×5 Tottenham

Brentford 2×2 Bournemouth

Brighton 3×1 Newcastle

Domingo (3/9)

Crystal Palace x Wolverhampton – 10h

Liverpool x Aston Villa -10h

Arsenal x Manchester United – 12h30

