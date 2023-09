Grêmio x Cuiabá: escalações, arbitragem e onde assistir

O Grêmio recebe o Cuiabá na manhã deste domingo (3), às 11h, na Arena, em Porto Alegre, pela 22ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Na briga pela vice-liderança da competição, o Grêmio chega embalado depois de uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro, no qual o craque Luís Suárez voltou a balançar a rede com a camisa tricolor. No momento, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho aparece na terceira posição, com 36 pontos, quatro atrás do Palmeiras, segundo colocado. Porém, o Imortal tem uma partida a menos e ainda tem condições de ultrapassar o Verdão.

No entanto, o Grêmio volta a ter o desfalque do zagueiro Pedro Geromel, lesionado. Ao mesmo tempo, Renato Gaúcho não poderá contar com o lateral-esquerdo Cuiabano e o goleiro Gabriel Grando, que cumprem suspensão nesta 22ª rodada.

Por outro lado, o Cuiabá vive seu pior momento dentro do Brasileirão e encara o Grêmio fora de casa em meio a uma sequência de três derrotas. Dessa maneira, o Dourado está em queda livre na tabela de classificação e ainda não somou pontos no segundo turno. O clube é o atual 10º colocado com 28 pontos, com apenas sete a mais que o Santos, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Além disso, o técnico António Oliveira terá ainda mais dificuldades para encarar o Tricolor. O zagueiro Marllon e o volante Raniele cumprem suspensão, enquanto o atacante Clayson segue lesionado e completa a lista de desfalques para o jogo deste domingo.

Grêmio x Cuiabá

22ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 03/09/2023 às 11h (de Brasília)

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)

Onde assistir: Premiere

