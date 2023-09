Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Palmeiras duela neste domingo (03), às 16h, na Neo Química Arena, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é 0 13° colocado, com 25 pontos e busca afastar de vez qualquer possibilidade de entrar na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Verdão é o atual vice líder da competição, com 40 pontos e segue na perseguição ao líder Botafogo, que está há 11 pontos na frente. No jogo do primeiro turno, o Alviverde venceu o Alvinegro por 2 a 1, no Allianz Parque.

Como chega o Corinthians?

O técnico Vanderlei Luxemburgo pode ter um grande desfalque para o clássico. Afinal, o meia Renato Augusto sente dores musculares desde o jogo contra o Estudiantes, não treinou nos últimos dias e virou dúvida para o embate. Além disso, o deve seguir com dois desfalques no clássico. Fagner ainda trata uma lesão muscular na panturrilha, e Roni sofreu um trauma no tornozelo. Por fim, nenhum jogador terá que cumprir suspensão.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira não vai poder contra com Luan, Assim, ele não vai conseguir repetir a escalação com três zagueiros, que utilizou contra o Deportivo Pereira, pela Libertadores. Contudo, também sem Dudu, o treinador palmeirense pode voltar ao esquema com três atacantes. Jhon Jhon e Breno Lopes são os principais substitutos. Por fim, Kevin, jovem da base que estreou contra o Deportivo Pereira, corre por fora.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 03/9/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (Fifa-CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Onde assistir: Tv Globo e Premiere

