Grêmio x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão, a terceira do returno, o Grêmio recebe o Cuiabá, às 11h deste domingo (03), na Arena. O confronto terá transmissão do Premiere, na TV fechada.

Como chega o Grêmio?

O Grêmio ainda sonha com o título, afinal, entrou na rodada em terceiro lugar, com 36 pontos, quatro atrás do Palmeiras e a 15 do líder Botafogo. O Tricolor, porém, tem um jogo a menos, além de ainda enfrentar o Bota neste returno. Por outro lado, nas últimas cinco rodadas, o Grêmio somou apenas sete pontos.

Para esta partida, o treinador Renato Gaúcho terá muitas caras novas. O lateral-esquerdo Reinaldo volta após cumprir suspensão. Já Geromel, machucado, dará lugar a Rodrigo Ely. Outras baixas são o goleiro Gabriel Grando e o lateral-esquerdo Cuiabano, suspensos.

Como chega o Cuiabá?

Nas último cinco partidas, o Cuiabá venceu, o suficiente para dar uma distanciada da zona de rebaixamento. Agora, o Dourado tem 28 pontos, sete a mais do que o Santos, time que abre o Z4. A equipe comandada por António Oliveira, vale lembrar, está em décimo lugar.

Para esta partida, a equipe visitante não poderá contar com o zagueiro Marllon e o volante Raniele, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Outra baixa é o atacante Clayson, lesionado. Por outro lado, o time do Mato Grosso terá o retorno do atacante Derik Lacerda, recuperado de lesão.

GRÊMIO X CUIABÁ

22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 03/9/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Caique; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Pepê e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson Técnico:

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Lilian da Silva Fernandes Bruno

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Onde assistir: Premiere

