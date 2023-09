Série D: Caxias é o primeiro que garante acesso à Série C

Na tarde deste sábado, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, a Portuguesa recebeu o Caxias-RS pela volta das quartas de final da Série D do Brasileiro. Como no jogo de ida, em Caxias do Sul, o placar tinha sido de 1 a 1, quem vencesse garantiria passagem para a Terceirona em 2024. Assim, a Lusa foi superior, mas viu seu artilheiro Toscano perder um gol incrível e, para tristeza dos quase 5 mil torcedores, levou a pior. Um gol de Eron, de pênalti, aos 42 da etapa final, definiu: Caxias 1 a 0. Dessa forma, o Caxias está na semifinal e de volta à Série C.

Ainda neste sábado, jogam Athletic-MG x Bahia de Feira (na ida, na Bahia, deu Athletic 2 a 0). As duas outras vagas serão definidas neste domingo: Sousa-PB x Ferroviária-SP (na ida, Ferroviária 1 a 0) e Ferroviário-CE x Maranhão (na ida 1 a 1).

Toscano perde gol incrível para a Portuguesa

Equilíbrio marcou os primeiros 30 minutos, com os times se estudando e o Caxias um pouco melhor. Porém, a Portuguesa, empurrada pela torcida que compareceu em bom número, teve tudo para sair na frente. Assim, aos 42 minutos, Fernandes fez grande jogada pela direita e cruzou. A defesa do Caxias falhou e deixou Toscano livre na segunda trave. Sem marcação e sem goleiro no lance, ele chutou para fora.

Após reta final dramática, deu Caxias

Na etapa final, ficou nítido que os times jogariam de forma bem cadenciada, cientes de que levar um gol poderia ser fatal. Mas aos 42, num ataque pela esquerda. Galvan tentou cortar o marcador e a bola bateu na mão do zagueiro da Lusa. Após analisar o lance por três minutos no VAR, o juiz deu a penalidade. Eron cobrou e marcou. Na reta final, Toscano, de falta, quase empatou pra Lusa e Feijão perdeu na cara do goleiro Dida o que seria o segundo gol do Caxias. Enfim, após minutos dramáticos, o juiz encerrou a partida para alegria do time gaúcho.

