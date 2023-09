Fluminense x Fortaleza: escalações, arbitragem e onde assistir

Fluminense e Fortaleza se enfrentam na tarde deste domingo (3), às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão. Este será o primeiro compromisso do Tricolor sem poder contar com o Maracanã, fechado para recuperação do gramado. Dessa maneira, o duelo contra o Leão do Pici será realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e no Premiere.

Como chega o Fluminense?

O principal objetivo do Fluminense é buscar o título inédito da Libertadores. Dessa maneira, o Tricolor chega embalado após uma grande vitória sobre o Olímpia, no Paraguai, e pode ser que o técnico Fernando Diniz poupe alguns nomes para a partida deste domingo.

O zagueiro Felipe Melo, por exemplo, é o um dos mais cotados para receber um descanso. O veterano reclamou de algumas dores, na última quinta, contra os paraguaios. Sendo assim, deve ceder sua vaga a David Braz, já que Marlon, o substituto imediato, está suspenso. Apesar do susto, porém, o veterano não preocupa para a sequência da temporada. Ao mesmo tempo, o Flu segue sem poder contar com Marcelo, lesionado. Mas, o técnico Fernando Diniz terá o colombiano Arias, que retorna de suspensão.

Em quinto lugar no Brasileirão, o último compromisso do Flu na Série A foi um empate em 2 a 2 contra o Furacão, na qual deixou escapar a vitória nos minutos finais mesmo com um jogador a mais.

Como chega o Fortaleza

Depois de uma classificação histórica para a semifinal da Sul-Americana, algo inédito no futebol nordestino, o Fortaleza pode ter alguns jogadores poupados na partida deste domingo. É possível que o técnico Vojvoda descanse alguns atletas do elenco para evitar lesões e não arriscar perdê-los na reta final da temporada. Além disso, a baixa confirmada fica por conta de Marinho, suspenso.

Dessa maneira, o Leão do Pici aparece em oitavo lugar, com 32 pontos e também vem de um triunfo na última rodada da Série A. O time comandado por Vojvoda bateu o Coritiba por 3 a 1 e se consolidou na primeira metade da tabela.

Fluminense x Fortaleza

22ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 03/09/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André e Lima (John Kennedy); Arias, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Pacheco; Caio, Zé Welison e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Rafael Traci (VAR-FIFA/SC)

Onde assistir: Globo e Premiere

