Roger Guedes faz dois, e Al-Rayyan segue com 100% no Qatar

Com dois gols do atacante Roger Guedes, o Al-Rayyan derrotou, fora de casa, o Al-Shamal, por 4 a 3. O confronto foi neste sábado (02) e valeu pela terceira rodada da Liga do Qatar. Com o resultado, o time do ex-Corinthiansl, Palmeiras e Atlético-MG segue na liderança da competição, com nove pontos em três jogos.

Pelo lado vitorioso, os outros gols foram marcados por Ali Sabah e Ali Rawi. Já pelo lado perdedor, os gols foram marcados por atletas que falam português: Ricardo Gomes, de Cabo Verde, fez dois, enquanto, o português Nani marcou um.

Além dos dois gols, Roger Guedes, que está com 26 anos, deu ainda duas assistências. Contando com os acréscimos, ele, portanto, precisou de 25 minutos para participar de um gol. Para melhorar ainda mais o desempenho, o atleta teve 100% de aproveitamento nas finalizações e sofreu quatro faltas.

Depois do Al-Rayyan, time da cidade de mesmo nome, a Liga do Qatar tem ainda o Al-Gharafa, o Al-Duhail e Al-Sadd na sequência, todos com sete pontos.

